Questo avanzato robot aspirapolvere è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Roborock S8 è un robot aspirapolvere avanzato che offre una potenza di aspirazione di 6000 Pa, superando di gran lunga i modelli precedenti. Grazie a questa potenza, può raccogliere rapidamente detriti, capelli, polvere e altre particelle da pavimenti duri e tappeti. La spazzola DuoRoller, con la sua configurazione a doppia fila, è in grado di rimuovere efficacemente lo sporco e le piccole particelle di polvere, riducendo i grovigli di capelli e spazzando le superfici per una pulizia ancora più accurata.

Oggi questo avanzato robot aspirapolvere può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo, potrai acquistarlo risparmiando subito 120€ sul suo normale prezzo di listino di 699€. Non devi fare altro che spuntare l’apposita casella sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello.

L’aggiornato sistema di pulizia del Roborock S8 include una funzione di lavaggio sonico che strofina fino a 3000 volte al minuto e solleva il mocio fino a 5 mm per una pulizia profonda e la rimozione delle macchie. La tecnologia di rilevamento ostacoli a luce strutturata 3D permette al robot di lavorare in modo intelligente, evitando gli ostacoli e pulendo più velocemente ed efficientemente.

Il sistema di navigazione di precisione crea mappe dettagliate per trovare il percorso ottimale per una pulizia rapida ed efficiente. Inoltre, il robot può rilevare automaticamente i punti in cui potrebbe rimanere bloccato e disegnare muri invisibili per stabilire zone vietate. Con le routine di pulizia personalizzate, è possibile impostare programmi specifici per diverse aree della casa. Una volta completata la pulizia o quando la batteria è scarica, il robot tornerà automaticamente alla stazione di ricarica. Non farti scappare questa offerta e acquista il Roborock S8 risparmiando 120€!

