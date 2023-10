Questo ASUS Chromebook a soli 189€ è il portatile perfetto a questo prezzo!

Questo Chromebook da 14 pollici offre una serie di caratteristiche che lo rendono perfetto per le attività quotidiane.

Il display da 14″ Anti-Glare (antiriflesso) è ideale per la visione di immagini nitide e confortevoli, anche in condizioni di luce intensa. Sia che tu stia lavorando su documenti, navigando su Internet o guardando video, questo schermo ti offrirà un’esperienza visiva straordinaria.

Alimentato da un processore Intel Celeron N4500, l’ASUS Chromebook CX1 offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. La RAM da 4GB ti consente di gestire il multitasking senza problemi, mentre lo storage eMMC da 64GB ti offre uno spazio sufficiente per archiviare dati e file importanti.

La grafica Intel UHD Graphics 600 ti permette di godere di un’esperienza multimediale coinvolgente. Quindi, se stai guardando video, sfogliando foto o giocando, avrai un’ottima resa visiva.

Una delle caratteristiche distintive di questo Chromebook è il sistema operativo ChromeOS. Veloce e sicuro, ti offre accesso a una vasta gamma di app e servizi di Google, tra cui Google Workspace e Google Play2 per la produttività. Tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di clic.

Con un design leggero che pesa solo 1,47 kg, l’ASUS Chromebook CX1 è ideale per uno stile di vita in movimento. È il compagno perfetto per chi è sempre in movimento e desidera portare con sé un potente strumento di lavoro e di intrattenimento.

Inoltre, questo Chromebook è dotato di aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, il che significa che il tuo dispositivo rimarrà al sicuro, protetto e sempre aggiornato. Con l’ASUS Chromebook CX1 CX1400CKA, hai la soluzione completa per le tue esigenze quotidiane in un design elegante e portatile.