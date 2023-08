Questo aspirapolvere sottile e potente è in offerta su Amazon con un maxi-sconto del 40%

La pulizia di casa non è mai stata così semplice, efficace e innovativa. Amazon ha lanciato una promozione incredibile sull’Efant Robot Aspirapolvere F1 Pro, offrendo uno sconto del 44%. Quindi, da un prezzo originale di 269,99€, ora è possibile acquistarlo per soli 149,99€.

Venendo alle caratteristiche che rendono l’EFANT Robot Aspirapolvere F1 Pro un dispositivo eccezionale, la prima cosa che salta all’occhio è il suo design compatto ed elegante. Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni di 28×6,9 cm, perché nonostante la sua struttura super sottile, che gli consente di navigare facilmente anche sotto i mobili, riesce a vantare un contenitore capace di contenere fino a 600 ml di polvere, riducendo la necessità di svuotarlo a una sola volta a settimana. Il cuore pulsante di questo robot è la sua potente aspirazione.

Con 5000 Pa di potenza, l’F1 Pro non ha problemi nel rimuovere capelli, detriti e addirittura piccoli pezzi di ferro. L’impressionante autonomia di 250 minuti consente di pulire superfici ampie, rendendo questo robot l’alleato ideale per chi vive in spazi grandi o famiglie numerose. La sua Tecnologia FreeMove 3.0, esclusiva di Lefant, garantisce che il robot non si imbatta in ostacoli, grazie ai sensori a infrarossi 6D.

L’intuitiva app di Lefant consente una programmazione facile dei cicli di pulizia e un monitoraggio delle traiettorie del robot. Inoltre, l’F1 Pro funziona perfettamente con Alexa e Google Assistant.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e rendere le pulizie di casa più semplici che mai. La promozione di Amazon è a tempo limitato: fai in fretta per non perdere la possibilità di risparmiare subito 120€!

