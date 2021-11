Questo aspirapolvere senza fili Xiaomi BATTE TUTTI gli altri (scontone)

Se stai cercando il tuo regalo perfetto per Natale, ti informo che non hai bisogno di aspettare alcun Black Friday perché hai davanti agli occhi una promozione unica nel suo genere. Su AliExpress trovi il Trouver Power 12, l'aspirapolvere senza fili di Xiaomi che è una bomba. Con lo sconto in atto e il coupon del venditore che attivi tu stesso lo paghi praticamente la metà ossia soli 153,72 euro.

L'IVA è già inclusa nel prezzo e le spedizioni sono veloci e gratuite. In più vengono effettuate dalla Germania quindi non ci impiegano neanche tanto.

Xiaomi Trouver Power 12: cosa aspettarti da questo gioiellino

Definire questo aspirapolvere senza fili un lusso è dire poco. È veramente un prodotto premium che ti permette di pulire l'intera casa in un battibaleno ed efficientemente. Al suo interno sono integrate numerose tecnologie che lo fanno praticamente primeggiare su moltissimi modelli sul mercato. Da questo puoi capire che se lo acquisti, non fai un passo falso.

Trattandosi di un modello verticale non solo occupa pochissimo spazio, ma è leggero e ti consente di portarlo anche sui vari piani di casa tua senza sforzi disumani. Il vero punto forte di questo dispositivo, tuttavia, è il suo motore da 125,000 rpm² che ha la forza necessaria di aspirare via qualunque tipologia di sporco senza mai deluderti. In più il filtro integrato ha la capacità di purificare l'aria in uscita così quella che torna in circolo è sana da respirare.

Per utilizzarlo al meglio arriva a casa tua con tutti i suoi accessori, anche l'attacco a muro. In più lo gestisci con un solo dito mediante il display LED e touch ampio e ben visibile.

La batteria? Sappi solo che hai a disposizione ben 60 minuti di autonomia.

Acquista subito il tuo Xiaomi Trouver Power 12 su AliExpress a soli 157,72€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.