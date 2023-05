Questo aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon rende pulire la casa un piacere

L’aspirapolvere senza fili HONITURE S13 è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 159€ invece di 249€. Questo aspirapolvere è dotato di un motore integrato da 400W che fornisce una potenza di aspirazione fino a 33Kpa. Il contenitore della polvere da 1,5L consente di raccogliere più polvere e sporco e il filtro HEPA a 5 stadi completamente sigillato cattura polvere e particelle fino a 0,3 micron.

Insomma, stiamo parlando di un aspirapolvere potente estremamente versatile, perfetto per qualsiasi casa e superficie. Le spazzole per pavimenti e i rulli a forma di V consentono di pulire in profondità i peli e le particelle sui pavimenti o sui tappeti. L’aspirapolvere è anche dotato di uno schermo intelligente ad alta luminosità LCD che ti aiuta a monitorare in tempo reale gli indicatori e lo stato dell’aspirapolvere, tra cui la carica della batteria, le prestazioni di aspirazione, l’allarme spazzola bloccata e l’allarme blocco dell’aspirazione.

L’autonomia è garantita fino a 55 minuti grazie alla batteria rimovibile da 72500 mAh, che può essere completamente caricata in 4 ore grazie alla tecnologia di ricarica rapida. Il design Anti-Avvolgimento ti aiuta pulire efficacemente i pavimenti di tutta la casa senza aver paura di farti male.

Come avrai ormai capito, questo modello di aspirapolvere elettrico senza fili è un prodotto avanzato ed estremamente funzionale, pensato per chi cerca un bilanciamento perfetto tra alte prestazioni e prezzo. Oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante, ti consigliamo di non fartelo scappare.

