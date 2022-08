Questo aspirapolvere by Xiaomi è un MOSTRO di potenza: ora a 119€

Che quello by Xiaomi sia un aspirapolvere senza fili eccezionale lo si capisce dal primo sguardo. Una potenza aspirante contatto, che si spinge fino a 20Kpa, e un’ottima batteria da 2000 mAh, che ti garantisce parecchi minuti di utilizzo senza il vincolo dei cavi. In più, la batteria può essere estratta e sostituita per continuare a lavorare, in caso di necessità.

Il praticissimo display è la ciliegina sulla torta e dona al tuo nuovo elettrodomestico un aspetto incredibilmente premium. Insomma, un dispositivo impressionante che – solitamente – ha un prezzo decisamente più elevato. Per fortuna, al risparmio estremo ci pensano le ghiotte occasioni eBay. Tutto quello che devi fare per accaparrartelo a 119€ circa appena è mettere velocemente il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserire il codice “XIAOMIFESTAGO22”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

L’aspirapolvere by Xiaomi che non ti aspetti a questo prezzo

Un prodotto eccezionale, campione di aspirazione grazie ai suoi 20000Pa. Elimina rapidamente peli, polvere, capelli, detriti e sporcizia dal pavimento e non solo. Con la spazzola più piccola, puoi pulire superfici come il divano. Con gli altri accessori arrivi invece in ogni angolo e fessura.

Con una batteria (estraibile) che si spinge fino a 50 minuti, non ci saranno interruzioni, anzi: ti garantisco che servirà molto meno tempo per finire le pulizie quotidiane. Super leggero e silenzioso, questo elettrodomestico diventerà di diritto il tuo nuovo alleato per le pulizie domestiche.

