Questo aspirapolvere 2-in-1 in offerta su Amazon può anche lavare e asciugare i pavimenti

Se sei alla ricerca di una soluzione per la pulizia completa della tua casa, il Dreame H12 fa assolutamente al caso tuo. Questo aspirapolvere senza fili è in grado di aspirare, lavare e asciugare pavimenti e superfici, tutto in un unico dispositivo. E ora puoi ottenerlo a un prezzo scontato su Amazon.

Al momento, il Dreame H12 è disponibile con uno sconto del 9%, al prezzo di soli 299,99€ invece di 399,00€.

Il Dreame H12 è un aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1. Con la sua aspirazione potente, ti permette di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente, garantendo che il pavimento si asciughi immediatamente e senza aloni. È adatto per una varietà di superfici dure sigillate, tra cui legno duro, laminato, linoleum, piastrelle, vinile, marmo, e altro, ma non è adatto per l’uso su tappeti.

Il Dreame H12 è alimentato da una batteria da 4000 mAh che fornisce fino a 35 minuti di autonomia senza fili. Con la capacità di propulsione automatica, questo aspirapolvere ti aiuta a pulire facilmente tutta la casa senza interruzioni. Una delle caratteristiche distintive del Dreame H12 è la sua capacità di pulizia lungo i bordi.

Grazie a una spazzola rotante avanzata, è l’esperto nella pulizia di aree difficili da raggiungere e vicino ai battiscopa, con una profondità di pulizia fino a 5 mm. Questo dispositivo è dotato di un serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml, che, insieme a una buona autonomia della batteria, consente la pulizia quotidiana di abitazioni più grandi senza bisogno di ricariche frequenti.

Sfrutta questa opportunità per ottenere il Dreame H12, un versatile aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1, in forte sconto su Amazon.

