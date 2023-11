Questo aspirapolvere 2-in-1 dell'Ariete è in offerta ad un ottimo prezzo

L’aspirapolvere Ariete 2761 Handy Force è una scelta pratica ed efficiente per la pulizia domestica, e attualmente puoi ottenerla a un prezzo scontato del 35%, risparmiando 26,02€ rispetto al prezzo consigliato di 75,00€.

Questo aspirapolvere 2 in 1 combina le funzionalità di una scopa elettrica e di un aspirapolvere portatile, offrendoti flessibilità nelle tue pulizie quotidiane. La sua leggerezza e impugnatura ergonomica ti consentono di spostarti agevolmente in casa, raggiungendo anche gli angoli più difficili.

Puoi usarlo sia come scopa verticale che come aspirapolvere portatile, il che lo rende un alleato versatile per le tue pulizie.

Con la tecnologia ciclonica, questo aspirapolvere garantisce prestazioni di alto livello, eliminando efficacemente polveri, acari e batteri da tutte le superfici della casa. Inoltre, il filtro HEPA trattiene le micro polveri all’interno del serbatoio, il che è particolarmente utile per le persone allergiche a pollini o animali domestici.

La scopa è dotata di una spazzola universale adatta per la pulizia di vari tipi di pavimenti, compresi cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica, rendendola perfetta per una pulizia profonda in tutta la casa.

Il cavo di 5 metri ti offre un’ampia autonomia senza dover cambiare frequentemente la presa. Inoltre, il pratico supporto per l’aggancio al muro ti consente di riporre l’aspirapolvere in modo ordinato e tenerlo sempre a portata di mano per le tue pulizie quotidiane.

Non farti scappare questa offerta e acquista aspirapolvere Ariete 2761 Handy Force in fortissimo sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.