Questo Android TV di Sony costa solo 478€ su Amazon: DA PRENDERE SUBITO (-47%)

La gamma di Smart TV di Sony è protagonista delle offerte Amazon di oggi con il modello X72K che viene proposto con il 47% di sconto. Si tratta di un’offerta decisamente interessante che consente di acquistare il Sony BRAVIA X72K da 43 pollici con pannello 4K al prezzo scontato di 478 euro invece di 899 euro. Il TV in promozione può contare sull’ultima evoluzione di Android TV oltre che su di un comparto tecnico di primo livello. L’offerta è disponibile per un tempo limitato, tramite il link qui di sotto:

Sony BRAVIA X72K: sconto del 47% con la nuova offerta Amazon

Il TV Sony in offerta è un ottimo modello per chi cerca un nuovo Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un TV 4K con diagonale di 43 pollici. Le dimensioni sono, quindi, sufficientemente compatte da poter consentire al TV di adattarsi al meglio alle differenti esigenze degli utenti. Da segnalare anche la presenza di ottimo impianto audio integrato con speaker da 20 W mentre a gestire l’esperienza di visione c’è il Bravia Engine. Come detto in precedenza, la piattaforma software è Android TV.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV Sony BRAVIA X72K al prezzo scontato di 478 euro invece di 899 euro. L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, consente di ottenere uno sconto del 47%. Per sfruttare la promozione e acquistare la Android TV di Sony in offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

