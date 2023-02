Questo Acer è il notebook Windows da meno di 300€ DA COMPRARE OGGI (-90€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook Windows da meno di 300 euro, di norma, non ci sono molte opzioni ma con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il modello giusto. Attualmente, infatti, c’è in offerta l’Acer Aspire 1 che viene proposto al prezzo scontato di 279 euro invece di 369 euro. Lo sconto di 90 euro, in questa fascia di prezzo, fa la differenza e consente di acquistare un laptop completo e adatto all’uso quotidiano ad un ottimo prezzo. Da notare, inoltre, che Acer Aspire 1 è acquistabile anche in 5 rate mensili da 55 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Acer Aspire 1: è il notebook Windows da acquistare a meno di 300 euro

La scheda tecnica dell’Acer Aspire 1 è completa, considerando la fascia di prezzo. Il notebook può contare su di un bel display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD, ideale per tutti i contesti di utilizzo. C’è poi il processore Intel Celeron N4500 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Buona anche la dotazione di porte con due USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0 per collegare tutte le varie periferiche. C’è poi una porta HDMI, per il collegamento di un monitor esterno, e il supporto Wi-Fi ac e Bluetooth 5 oltre ad una porta Ethernet. Il sistema operativo è Windows 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.