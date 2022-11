Questi iMac vanno in pensione: non potranno più essere riparati

Una nota ottenuta in esclusiva da MacRumors ci informa che questi modelli di iMac saranno presto presto considerati obsoleti da Apple, per cui non riceveranno più supporto per riparazioni e servizi vari.

I modelli in questione sono gli iMac da 21.5 e 27 pollici del tardo 2013, il 21.5 pollici di metà 2014 e il 27 pollici Retina 5K di fine 2014. La novità entrerà in vigore a partire dal 30 novembre 2022.

iMac obsoleti: cosa significa?

Come si legge sul sito ufficiale Apple, un prodotto viene considerato obsoleto quando la compagnia ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 7 anni. Cosa succede quindi in questi casi?

Viene interrotta l’assistenza hardware precedentemente garantita: l’unica eccezione riguarda i MacBook, la cui copertura di garanzia può essere estesa unicamente per la batteria. Se sei un service provider o comunque possiedi un iMac che viene considerato obsolato non potrai più ordinare pezzi di ricambio.

C’è una leggera differenza con i prodotti che vengono considerati “vintage“, in cui rientrano tutti i dispositivi per i quali la distribuzione per la vendita è stata interrotta da più di 5 e meno di 7 anni.

Puoi consultare la lista completa dei device Apple obsoleti direttamente sul sito ufficiale della mela morsicata, divisa tra Mac, iPod, iPhone, iPad e Beats.

