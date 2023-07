Questi futuristici auricolari Bluetooth con schermo LCD sono in SUPER OFFERTA: solo 17,99€ su Amazon

Hai mai desiderato cuffie wireless con una connessione stabile e un suono sbalorditivo? Ora puoi averle grazie all’offerta su Amazon dedicata a queste cuffie Bluetooth dal look avveniristico con schermo LCD integrato nel case. Oggi possono essere tue a soli 17,99€ invece di 44,99€.

Queste cuffie sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione più stabile e una portata massima di trasmissione fino a 15 m. Connettersi ai tuoi dispositivi sarà semplice e veloce come mai prima d’ora. Il suono è un altro punto di forza di queste cuffie wireless. Gli altoparlanti dinamici da 13 mm offrono una chiarezza sbalorditiva e un suono ad alta risoluzione, consentendoti di apprezzare ogni dettaglio della tua musica. Grazie alla tecnologia proprietaria BassUp, i bassi sono potenziati fino al 46%, regalandoti un’esperienza musicale coinvolgente e dinamica, perfetta per il tuo allenamento in qualsiasi ambiente.

Con un design mini e una classificazione IP7 impermeabile, queste cuffie sono progettate per adattarsi comodamente alle tue orecchie e pesano solo 3.2 g ciascuna. La custodia di ricarica è leggera, pesa solo 28 g e può essere facilmente riposta in tasca. Inoltre, la tecnologia di rivestimento interno Nano-coating le rende resistenti all’acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti, perfette per i tuoi allenamenti più intensi in palestra.

Con un’autonomia di 7-8 ore, queste cuffie possono durare fino a 40 ore, permettendoti di goderti la tua musica senza interruzioni. La funzione di display a LED della batteria ti consente di tenere sempre sotto controllo il livello di carica, rendendo queste cuffie ideali per affari, guida e sport all’aria aperta. Infine, la tecnologia Bluetooth 5.3 semplifica il processo di configurazione, collegando automaticamente le cuffie all’ultimo dispositivo associato quando le togli dalla custodia di ricarica.

Con i comandi tattili sensibili, puoi utilizzarle facilmente con un semplice tocco delle dita. In conclusione, le Cuffie Bluetooth con Tecnologia Avanzata sono una scelta eccellente per chi desidera prestazioni e qualità audio superiori. Grazie all’offerta su Amazon, puoi ottenerle a un prezzo scontato, consentendoti di sperimentare un suono mozzafiato e una connessione stabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.