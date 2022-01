Questi auricolari TWS by Xiaomi sono ASSURDI e costano poco (34€)

I Black Shark Lucifer T2 sono gli auricolari TWS, parte dell'ecosistema Xiaomi, che non ti aspetti. Bellissimi, potenti e affidabili: con le promozioni Amazon del momento, li porti a casa a 34€ circa appena. C'è poco tempo per approfittarne: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne.

Uno spettacolo di auricolari by Xiaomi: è il momento di averli

Un design che conquista immediatamente non passa inosservato. Questo gioiellino è esteticamente super accattivante e non manca di luci LED sulle cuffiette (dotate di architettura in ear) e sul case di ricarica.

Li indossi e ti rendi subito conto della qualità, a partire dalla tecnologia Bluetooth 5.1, che ti garantisce connessione super stabile e latenza bassissima. La presenza di 4 microfoni ti consente di ridurre il rumore ambientale e di parlare al telefono (o effettuare call) con eccezionale qualità. A completare un ottimo quadro, non mancano driver da 10 mm.

Perfette per musica e chiamate, sono pronte a stupirti durante intense sessioni di gaming, complice anche la latenza bassissima.

Insomma, degli auricolari TWS belli, potenti e super versatili. Adesso, gli Xiaomi Black Shark Lucifer T2 li porti a casa a prezzo regalo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne e averli a 34€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Offerta limitatissima.