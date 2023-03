Questi auricolari ti STUPIRANNO, per il suono e per il prezzo (17€)

Gli auricolari Soicear si fanno apprezzare per suono di ottimo livello, per l’estrema comodità grazie al form factor in-ear, per l’impermeabilità, per i controlli touch ed anche per la lunga durata della batteria. Caratteristiche tutt’altro che banali, specie andando a considerare un prezzo di vendita a dir poco stracciato.

La promozione durerà pochissimo, quindi non perdere tempo: completa il tuo acquisto su Amazon e, spuntando in pagina il coupon con sconto del 40%, gli auricolari potranno essere tuoi con poco più di 17 euro invece di 29 euro.

Minimo storico su Amazon per gli auricolari Soicear

La tecnologia Bluetooth 5.1 fornisce una connessione sempre stabile ed immediata fra gli auricolari e il dispositivo a cui sceglierai di abbinarli. Suono ricco e corposo grazie al diaframma da 10mm, per un’esperienza HI-FI che ti soddisferà appieno. Ben 6 ore di durata per singolo auricolare, 24 ore sfruttando la custodia di ricarica.

Grazie ai controlli touch, potrai interagire con le tue playlist musicali preferite toccando semplicemente il corpo degli auricolari. Nessun problema utilizzandoli in giornate di pioggia o mentre ti alleni, considerandone l’impermeabilità di grado IPX6. Insomma, non manca davvero nulla.

Un vero affare, sarebbe un peccato non approfittarne: metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Soicear, risparmierai 12 euro ed arriveranno a casa in brevissimo tempo con anche la spedizione gratuita.

