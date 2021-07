Stufo dei soliti auricolari senza fili? Guarda che gioiellino ho scovato in sconto su Amazon: custodia spettacolare, design semi in ear e ottima qualità audio. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 14€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolo di auricolari in sconto super su Amazon

Il loro punto di forza principale? L'estetica. Un design che proprio non si è mai visto per il case di ricarica. Non solo è bello, ma anche particolarmente comodo perché questo gioiellino è super compatto e lo infili facilmente in tasca.

Il design delle cuffiette è invece un semi in ear, è stato infatti studiato per garantire il massimo del comfort dopo diverse ore di utilizzo, senza tuttavia risultare scomodi dopo un. po'. Non mancano nemmeno i controlli touch direttamente sugli auricolari: gestisci telefonate e musica senza prendere smartphone, tablet, PC o qualsiasi altro dispositivo ai quali li avrai collegati.

Perfetti per l'uso quotidiano, grazie al Bluetooth 5.0 potrai contare su una connessione allo smartphone sempre stabile, anche a diversi metri. La qualità audio poi te la garantiscono gli eccellenti driver da 13 millimetri, supportati dalla cancellazione del rumore elettronica.

Infine, se deciderai di ascoltare buona musica anche mentre fai sport, non preoccuparti del sudore: la certificazione IPX5 ne garantisce la resistenza.

Spunta il coupon in pagina e porta adesso a casa questo particolarissimo paio di auricolari senza fili a 14€ circa con spedizioni rapide e gratis, direttamente dai magazzini Amazon.

