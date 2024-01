Questi Auricolari senza gommino sono PAZZESCHI (e scontati del 29%!)

Nel caso fossi alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth privi del fastidioso gommino, eccoti accontentato! Urbanista Copenhagen hanno proprio tutto quello che cerchi (inclusa cancellazione attiva del rumore) a soli 49,00€ invece del prezzo originale di 69,00€!

Urbanista Copenhagen: gli auricolari di cui hai bisogno

Gli auricolari Urbanista Copenhagen sono progettati per offrire un comfort duraturo durante tutto il giorno, grazie alla loro leggerezza e adattabilità all’orecchio. La resistenza all’acqua IPX4 li preserva da sudore e schizzi, rendendoli compagni ideali per l’attività fisica e per essere portati ovunque tu vada.

Con una batteria che garantisce 8 ore di autonomia per ciascun auricolare e ulteriori 32 ore nella custodia di ricarica wireless USB-C inclusa, potrai goderti la tua musica senza interruzioni. I comandi touch permettono di gestire le tracce, regolare il volume e rispondere alle chiamate con una pressione intuitiva.

Gli Urbanista Copenhagen, disponibili in sconto e proposti in tre raffinati colori (nero, verde e rosa), si presentano come il complemento perfetto per qualsiasi look, grazie alla loro estetica semplice ed elegante.

Il microfono di questi auricolari, dotato di cancellazione del rumore, offre un riconoscimento vocale cristallino, eliminando i rumori di fondo indesiderati. Che tu stia chattando con amici e familiari o interfacciandoti con assistenti vocali come Siri e Google, la tua esperienza vocale sarà nitida e senza disturbi.

Il driver da 12 mm potente e dinamico regala bassi potenti e un suono chiaro, per un’esperienza sonora che esalta i tuoi brani preferiti. Grazie all’app Urbanista, avrai il controllo completo delle impostazioni audio, con profili musicali personalizzabili in base ai tuoi specifici gusti musicali.

Non perdere quest’incredibile opportunità e fai tuoi gli auricolari Urbanista Copenhagen a soli 49,00€, grazie allo sconto del 29%!

