Questi auricolari Bluetooth Oppo Enco sono in offerta ad un SUPER PREZZO (-60%)

Chi è alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata agli OPPO Enco Buds 2. Le cuffie true wireless di casa OPPO sono disponibili ora al prezzo scontato di 19,99 euro invece che 49,99 euro, con uno sconto del 60%. L’offerta riguarda la versione bianca. La variante nera delle cuffie presenta un costo di appena 24,99 euro. Entrambe le offerte sono disponibili tramite il link seguente.

Auricolari Bluetooth OPPO ad un prezzo imperdibile con la nuova offerta di Amazon

Per chi è alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth, la scelta giusta in questo momento è rappresentata dagli OPPO Enco Buds 2, punto di riferimento assoluto del mercato per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo la cancellazione del rumore in chiamata, che garantisce telefonate sempre ottimali, oltre al supporto al Bluetooth 5.2, per un collegamento efficiente e stabile.

Molto buona anche l’autonomia. Le cuffie di OPPO garantiscono fino a 7 ore di utilizzo con una sola carica. Considerando anche la carica aggiuntiva della custodia, invece, l’autonomia sale a 28 ore. Gli auricolari Bluetooth firmati OPPO possono essere abbinati sia a smartphone Android che a iPhone. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless economiche e complete, in grado di garantire prestazioni più che ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli OPPO Enco Buds 2 al prezzo scontato di 19,99 euro, nella variante bianca. La versione nera, invece, costa solo 24,99 euro. Entrambi i modelli sono disponibili all’acquisto tramite il link qui di sotto. La promozione è destinata a durare per poco tempo, considerando la grande convenienza garantita dallo sconto.

