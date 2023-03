Questi auricolari Bluetooth JBL Wave 200TWS sono stupendi a soli 58€

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless che possano soddisfarvi sotto ogni punto di vista, non dovete fare altro che acquistare le stupende JBL Wave 200TWS oggi in promozione su Amazon. Il loro prezzo di listino di 79,99 euro scende fino a 58,29 euro grazie allo sconto del 27%. La riduzione di oltre 20 euro porta il prezzo al più basso di sempre per questo prodotto.

Auricolari Bluetooth JBL Wave 200TWS: caratteristiche principali

Questi auricolari Bluetooth sono perfetti per qualunque esigenza e spiccano per la stupenda qualità audio. Scoprite la libertà di ascoltare il potente audio JBL Deep Bass totalmente senza fili grazie ai driver da 8 mm. Potrete anche gestire la durata della batteria rispondendo alle chiamate o ascoltando la musica con un solo auricolare (o entrambi), grazie alla tecnologia Dual Connect: 5 ore di riproduzione e 15 ore sfruttando la ricarica tramite custodia.

Potrete gestire tutte le chiamate e l’assistente vocale tramite un semplice controllo touch: toccate semplicemente l’auricolare per gestire chiamate, suono, assistente vocale del dispositivo e rimanere in contatto con il vostro mondo. Infine la forma ergonomica, gli inserti auricolari in tre misure e una protezione IPX2, rendono gli auricolari JBL facilmente adattabili alle orecchie resistendo a piccole cadute e al sudore.

Non aspettate ancora troppo tempo e andate immediatamente su Amazon: il ribasso del 27% vi fa acquistare questi meravigliosi JBL Wave 200TWS a soli 58,29 euro. Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.

