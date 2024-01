Questi auricolari Bluetooth di OPPO costano 19€ su Amazon: è un AFFARE (-62%)

È il momento di acquistare le cuffie true wireless OPPO Enco Buds 2. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare gli auricolari Bluetooth di OPPO con un prezzo scontato di appena 19 euro e uno sconto del 62% rispetto al listino. L’offerta riguarda la versione con colorazione bianca degli auricolari che ora è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Enco Buds2 in offerta su Amazon: sono un best buy

Con le OPPO Enco Buds 2 si va sul sicuro: si tratta di ottime cuffie true wireless in grado di abbinare prestazioni eccellenti e un prezzo ridotto. Tra le specifiche troviamo un driver titanizzato da 10 mm oltre alla cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Da segnalare il supporto alla connessione Bluetooth 5.2 oltre che la possibilità di sfruttare i comandi touch, gestendo l’audio con un tocco dell’auricolare. C’è anche un’ottima autonomia, con la possibilità di sfruttare fino a 28 ore di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare le OPPO Enco Buds 2 con un prezzo scontato di 19 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per gli auricolari di OPPO che sono venduti e spediti da Amazon.

Lo sconto è valido per la sola colorazione bianca. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Da notare che c’è anche una colorazione nera che viene proposta a 5 euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.