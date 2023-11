Questi Auricolari Bluetooth con Cancellazione del Rumore costano solo 12€ grazie al COUPON!

Ora puoi ottenere gli auricolari Wekily 2023 su Amazon con uno sconto eccezionale del 58%, a soli 12,62€ invece di 29,99€ grazie all’utilizzo del coupon del 30%. Questa è un’opportunità che non vuoi lasciarti sfuggire per migliorare la tua esperienza di ascolto senza spendere una fortuna.

Ecco le caratteristiche

Display Digitale e 40 Ore di Riproduzione: La custodia di ricarica è dotata di un indicatore di alimentazione LED che mostra chiaramente il livello di carica delle cuffie e della custodia stessa. Utilizzando la porta di ricarica veloce di tipo C, le cuffie wireless possono essere completamente ricaricate in soli 60 minuti. Con una carica completa, ogni auricolare offre un’autonomia di 5-6 ore e, grazie alla custodia di ricarica, puoi godere fino a un incredibile totale di 40 ore di riproduzione.

Associazione Automatica con Controllo Touch: Gli auricolari Wekily 2023 sono dotati di uno switch Hall e della tecnologia Bluetooth 5.3. Una volta abbinati al tuo dispositivo alla prima connessione, si connetteranno automaticamente quando accendi la custodia di ricarica. Durante l’uso, puoi controllare facilmente il tuo dispositivo toccando uno dei due auricolari per attivare o disattivare la musica, regolare il volume, effettuare chiamate e molto altro.

Suono Stereo HiFi con Microfono: Gli auricolari Wekily 2023 offrono un suono stereo HiFi di alta qualità grazie al driver da 13 mm. Questo design garantisce bassi profondi e alti chiari, rendendoli ideali per gli amanti della musica. Inoltre, il supporto per la decodifica audio AAC, SBC e MSBC migliora ulteriormente la qualità dell’audio. Ogni auricolare è dotato di un microfono integrato per chiamate in vivavoce, con tecnologia di cancellazione del rumore CVC8.0 per comunicazioni chiare.

Leggeri e Confortevoli: Gli auricolari Wekily 2023 sono progettati con la massima attenzione ai dettagli. I gommini in silicone sono disponibili in tre diverse dimensioni (S/M/L) e offrono un comfort senza pari, senza causare fastidi alle orecchie. Ogni auricolare pesa solamente 4 grammi.

Impermeabilità IP7: Gli auricolari Wekily 2023 sono dotati di una protezione IP7 che li rende resistenti agli spruzzi quotidiani di acqua, sudore e pioggia. Questo li rende perfetti per l’uso come cuffie sportive, adatte a correre, lavorare, leggere, dormire o persino durante riunioni.

Acquista ora gli auricolari a soli 12,62€ invece di 29,99€ grazie al coupon del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.