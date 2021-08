Il momento di toglierti uno sfizio, portando a casa un ottimi paio di auricolari true wireless. Dotati di enorme autonomia energetica e di eccellente qualità audio, ora puoi prenderli a 9,99€ invece di 19,99€ da Amazon. Come? Devi solo essere velocissimo: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “8YMY93CL”. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma solo se sarai velocissimo.

Auricolari true wireless in gran sconto su Amazon

Bellissimo sotto il profilo estetico, questo wearable è perfetto per l'utilizzo quotidiano, ma anche per lo sport. Ascolti la tua musica preferita, ma non solo: puoi parlare al telefono godendo di eccezionale qualità audio.

Non mancano i comandi touch per gestire chiamate e musica senza dover prendere lo smartphone. Tutto quello che devi fare è abbinarli al tuo device, attraverso il Bluetooth, scegliere la dimensione dei cuscinetti che è più adatta alle tue esigenze e iniziare a usarli.

L'autonomia energetica di questo gioiellino è certamente uno dei suoi punti di forza maggiori: il bellissimo e particolarissimo case di ricarica (che funziona anche da custodia) integra una batteria da ben 600 mAh.

Insomma, bello, potente e ora più economico che mai: questo paio di auricolari TWS lo porti a casa a 9,99€ e fai il tuo affare del giorno su Amazon. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “8YMY93CL” per ottenere il prezzo migliore e godere di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: il coupon è attivabile pochissime volte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone