Queste true wireless firmate Xiaomi fanno impazzire tutti: solo 15€

Spendere meno di venti euro per un paio di true wireless sembra quasi impossibile eppure è possibile quando si parla di Xiaomi. Semplici ma completi di tutto, questi auricolari sono in promozione su Amazon, il che significa che con soli 15,18€ li fai diventare tuo per non separartene mai più.

Basta aggiungerli al carrello per vedere il totale diminuire ancora di più grazie a un'esclusiva promozione in atto quindi non tergiversare troppo perché potrebbero letteralmente finire da un momento all'altro.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi True wireless Earbuds Basic 2: cosa ti stavi per perdere

Disponibili in colorazione nera non possono non piacerti esteticamente visto che sono semplicissimi e perfetti da indossare ovunque vai. Sono comodi, funzionali e costano poco. Pensavi non potessero esistere? Invece ti stavi sbagliando!

Appartenenti alla tipologia In ear con le loro punte in morbido silicone si plasmano alla forma delle tue orecchie riuscendo a creare un connubio unico e potente. Infatti potrai indossarle per ore senza né avvertire dolore né stare lì lì a doverle rimettere perché scivolano via.

In merito agli altoparlanti c'è pochissimo da dire: la musica suona forte e corposa rendendo l'ascolto una vera libidine. Con il Bluetooth 5.0 le connessioni sono stabili e a bassa latenza dunque ritardi e problemi del genere non sono contemplati. In più sono presenti anche dei microfoni con cui intrattenere telefonate e quant'altro.

Tutto qui? Assolutamente no dato che sono compatibili con gli assistenti vocali, vantano comandi touch e con la loro custodia di ricarica ti regalano 12 ore di riproduzione.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le Xiaomi Mi True wireless su Amazon a soli 15,18€. Le ordini e le ricevi in pochissimo tempo. Se non possiedi un abbonamento Prime opta per le consegne presso i punti di ritiro e non spenderai neanche un euro in più!