Queste cuffie wireless di JBL sono in SUPER OFFERTA: prezzo quasi dimezzato

L’offerta giusta per chi sta cercando un nuovo paio di cuffie true wireless arriva da Amazon che propone a prezzo scontato le JBL TUNE 130NC, nella variante con colorazione bianca. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Attualmente, infatti, è possibile acquistare le JBL TUNE 130NC con un prezzo di 63,92 euro anziché 119 euro. Sulle cuffie wireless di JBL c’è, quindi, uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino. Gli auricolari sono venduti e spediti direttamente da Amazon.

Super offerta per le cuffie true wireless JBL TUNE 130NC: Amazon taglia il prezzo del 46%

La promozione in corso rende le JBL TUNE 130NC un vero e proprio “best buy” del momento su Amazon. Le cuffie true wireless di JBL presentano il sistema di cancellazione adattiva del rumore con tecnologia Ambient Aware e sistema Talk Thru che semplificano al massimo l’utilizzo per l’utente. Naturalmente, la proposta di JBL può contare su di un’eccellente qualità audio che le rende la scelta ideale sia per l’ascolto di musica che per le chiamate. Uno dei punti di forza delle JBL TUNE 130NC è l’autonomia sopra la media.

Gli auricolari possono contare su 10 ore di autonomia a cui si va a sommare la carica extra della custodia che porta l’autonomia complessiva a ben 40 ore. Da notare anche il supporto alla ricarica rapida. Bastano 2 ore per massimizzare l’autonomia di utilizzo. A completare il comparto tecnico delle cuffie true wireless di JBL c’è la certificazione IPX4 di impermeabilità.

Grazie alla nuova offerta Amazon, quindi, le cuffie JBL TUNE 130NC sono un vero e proprio best buy. Con un prezzo di 63,92 euro anziché 119 euro, infatti, l’acquisto del prodotto di casa JBL è assolutamente consigliato se state cercando un nuovo paio di cuffie wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

