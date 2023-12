Queste cuffie TWS di OPPO sono in offerta ad un OTTIMO PREZZO

Chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless può oggi puntare sulle ottime OPPO Enco Air3 Pro. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare le cuffie con un prezzo scontato di 76 euro, ottenendo uno sconto extra grazie al codice promozionale FESTE23. La promozione riguarda sia la versione bianca che la versione verde delle cuffie. Da notare che è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal come strumento di pagamento. L’offerta sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

OPPO Enco Air3 Pro: sono le cuffie TWS da comprare oggi

Le OPPO Enco Air3 Pro sono cuffie di fascia alta, con supporto al Bluetooth 5.3, che vengono proposte a un prezzo decisamente accessibile. Tra le specifiche troviamo la cancellazione del rumore con AI oltre alla possibilità di sfruttare l’audio Hi-Res LDAC. Le cuffie si possono collegare a più dispositivi, con la possibilità di passare da un dispositivo a un altro in qualsiasi momento. Da segnalare anche un’ottima qualità audio garantita dall’innovativo driver da 12,4mm, realizzato in fibra di Bambù

