Queste cuffie Sony ti regalano 30 ore di musica POTENTISSIMA

Le cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4 offrono un’esperienza audio straordinaria, con performance superiori alla media ed una qualità costruttiva eccellente. Progettate per fornire un suono immersivo e super definito, sono ideali per chi cerca il massimo dalle proprie sessioni d’ascolto. Il design ergonomico assicura un comfort ottimale, anche durante lunghi periodi di utilizzo.

Non perdere l’occasione di portare a casa le cuffie Sony WH-1000XM4 con uno sconto assurdo del 39%: oggi le puoi acquistare a soli 232 euro invece di 380 euro, ma affrettati perché l’offerta limitata sta per scadere.

Maxi offerta per queste cuffie Bluetooth Sony

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono progettate per riprodurre un suono di altissima qualità con l’efficiente tecnologia di cancellazione del rumore, grazie al processore HD QN1 ed al nuovo chip Bluetooth. A tale riguardo, vanno senza dubbio menzionati il supporto Hi-Res Audio e l’ottimizzazione dei file compressi tramite DSEE Extreme.

Disponibili numerose funzionalità avanzate, come SPEAK-TO-CHAT, che mette in pausa la musica automaticamente quando parli, e WEARING DETECTION, che spegne le cuffie quando non vengono indossate per un po’. Inoltre, la Multi-Point Connection ti permette di collegarle a due dispositivi Bluetooth in contemporanea.

Approfitta della promozione su Amazon e salva nel carrello le cuffie Sony WH-1000XM4 con un risparmio incredibile di 147 euro: le riceverai a casa in tempi brevi e con spedizione gratuita.