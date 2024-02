Queste cuffie Panasonic sono Pieghevoli e costano 14€ con lo SCONTO!

Panasonic è un brand particolarmente affidabile in tutti i settori dell’elettronica, ma specialmente per quanto riguarda l’audio. Le Panasonic RP-HF100M sono cuffie dotate di un particolare design pieghevole che ti consentirà di portarle ovunque tu vada. In questo momento, grazie allo sconto del 25%, potrai farle tue per soli 14,99€ al posto degli originali 19,99€ di listino. Scopriamo tutti i dettagli in modo da capire se questo modello fa per te oppure no!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Panasonic

Queste cuffie sono pensate per essere sempre al tuo fianco. Leggere e robuste, possono essere facilmente riposte grazie al meccanismo girevole interno, garantendo un trasporto agevole e sicuro. Tra le caratteristiche principali, le cuffie HF100M sono equipaggiate con unità driver da 30 mm e magnete al neodimio per offrire un suono potente e dettagliato. La risposta in frequenza da 10 Hz a 23 kHz garantisce una gamma ampia di suoni, mentre la sensibilità di 103 dB/mW assicura un volume elevato e coinvolgente. Il cavo da 1,2 m con spinotto Jack da 3,5 mm è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, rendendo queste cuffie estremamente versatili. I padiglioni morbidi assicurano comfort prolungato, e il microfono integrato consente chiamate in vivavoce e il controllo remoto della musica su smartphone compatibili. Grazie allo stile tridirezionale, le cuffie HF100M si piegano in tre direzioni, adattandosi perfettamente a qualsiasi borsa o zaino, ideali per chi è sempre in movimento. La loro resistenza e leggerezza le rendono perfette per avventure all’aperto, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità ovunque tu vada.

Grazie a quest’ottimo sconto, quindi, potrai portare a casa le cuffie Panasonic RP-HF100M a soli 14,99€. Fai presto!

