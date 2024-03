Queste cuffie on-ear della Sony sono in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

L’offerta per le cuffie Sony MDR-ZX310 a 19,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo consigliato di 30,00€, è un’ottima occasione per chi cerca un paio di cuffie on-ear affidabili, comode e dal design pratico. Queste cuffie combinano la qualità sonora tipica di Sony con la praticità di un dispositivo facilmente trasportabile, grazie al loro design leggero e pieghevole.

Equipaggiate con driver al neodimio da 30 mm, le Sony MDR-ZX310 offrono una riproduzione audio di alta qualità, garantendo chiarezza e dettaglio in un’ampia gamma di frequenze, da 10 a 24.000 Hz. Questo assicura che sia le basse frequenze che gli alti siano ben bilanciati e nitidi, rendendole adatte per una vasta varietà di generi musicali.

Il design pieghevole e compatto non solo facilita il trasporto delle cuffie, ma le rende anche una soluzione ideale per chi viaggia frequentemente o per chi desidera avere sempre con sé un paio di cuffie di qualità senza ingombrare la borsa o lo zaino.

La leggerezza delle cuffie, inoltre, garantisce che possano essere indossate per periodi prolungati senza causare disagio, grazie anche ai padiglioni auricolari imbottiti che offrono un comfort superiore.

La sensibilità di 98 dB/mW assicura che queste cuffie siano in grado di fornire un suono potente anche senza necessità di volumi elevati, proteggendo l’udito senza sacrificare l’esperienza di ascolto. Il cavo di 1.2 metri offre la giusta lunghezza per garantire libertà di movimento senza rischi di intralci.

Le cuffie Sony MDR-ZX310 rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, che combina la praticità di un design pieghevole con la qualità audio di una delle marche più rinomate nel settore.