Queste cuffie da gaming funzionano con TUTTO e le paghi in OFFERTA

Ti piace giocare con diverse console, ma non vuoi comprare cuffie specifiche per ognuna di essere? Allora non ti rimane che approfittare dell’offerta su queste SteelSeries che puoi avere oggi in promozione a 54,99 euro con un risparmio del 21% sul prezzo di listino.

Compatibili con l’audio spaziale a 360 gradi sono capaci di offrirti un suono surround immersivo che ti trasporta direttamente nel mondo di gioco permettendoti di sentire ogni passo, ricarica o indizio vocale che possa avvantaggiarti durante l’azione. In tal senso, sono compatibili con lo Spatial Sound di Microsoft e con la Tempest Audio 3D per PS5.

Le cuffie da gaming multipiattaforma in offerta su Amazon: scopri perché sono un affare

Il punto di forza di queste cuffie è quello di essere compatibili con qualsiasi console di gioco grazie al cavo 3.5mm che si tratti di PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e naturalmente anche PC. Si contraddistinguono per i suoi driver ad alta fedeltà, il sistema acustico Nova progettato su misura che ti offre l’audio per il gaming migliore della sua categoria.

Grazie al ComfortMAX System hai padiglioni rotanti e regolabili in altezza con cuscinetti in memory foam e una fascia elastica che ti offrono un’esperienza confortevole anche dopo molte ore di gioco.

Il microfono ClearCast Gen 2 silenzia perfettamente i rumori di fondo fino a 25 dB su qualsiasi piattaforma e ti permette di avere comunicazioni cristalline: il microfono poi rientra completamente nel padiglione per darti un look ancora più elegante.

Il prezzo in offerta è, abbiamo detto, di 54,99 euro con spedizione Prime inclusa. Le riceverai a casa praticamente subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.