Queste cuffie Bluetooth oggi le paghi meno di 40€: audio wow e autonomia pazzesca

Le cuffie Bluetooth over-ear OneOdio A70 sono un’opzione versatile e conveniente per gli amanti della musica, dei giochi e delle chiamate. Attualmente in offerta a soli 39,99€, grazie anche a un coupon sconto del 15%, queste cuffie offrono un’esperienza sonora eccezionale a un prezzo accessibile.

Dotate di doppi driver al neodimio da 40 mm, le cuffie A70 producono un suono stereo HiFi con bassi profondi e precisi. La connessione veloce e stabile tramite Bluetooth o cavo dati assicura un’esperienza di ascolto chiara, potente e dettagliata, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita. Inoltre, con un’autonomia fino a 72 ore, non dovrai preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue lunghe sessioni di ascolto.

Queste cuffie sono anche dotate di un microfono integrato con riduzione del rumore CVC 8.0, che garantisce chiamate chiare e nitide anche in ambienti rumorosi. I controlli integrati consentono di regolare il volume, riprodurre/mettere in pausa la musica e gestire le chiamate in modo facile e intuitivo.

Un’altra caratteristica interessante delle cuffie A70 è la possibilità di connettere due cuffie contemporaneamente tramite Bluetooth o linee AUX. Questo consente a due o più persone di ascoltare musica o guardare la TV insieme, rendendole perfette per sessioni di ascolto condivise o per guardare film in coppia.

Le cuffie sono progettate per il massimo comfort, con padiglioni in memory foam e design ergonomico che assicurano un buon isolamento acustico e una sensazione confortevole anche durante un utilizzo prolungato.

Le cuffie Bluetooth over-ear OneOdio A70 offrono un’ottima qualità audio, una lunga autonomia e un comfort eccezionale, il tutto a un prezzo conveniente. Se stai cercando un’opzione versatile per il tuo intrattenimento audio, queste cuffie potrebbero essere la scelta perfetta per te. Non farti scappare questa offerta e acquistale oggi ad un prezzo fantastico!