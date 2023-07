Queste cuffie Bluetooth di Xiaomi costano 15€ su Amazon: sono un BEST BUY

C’è una nuova offerta da non farsi sfuggire su Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds Essential al prezzo scontato di 15 euro. Si tratta di cuffie true wireless con supporto al Bluetooth 5.2 dal rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Se siete alla ricerca di auricolari Bluetooth economici ma molto validi (anche da avere come semplice backup), l’offerta in corso rappresenta un best buy assoluto. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds Essential: a questo prezzo non hanno rivali

Le Redmi Buds Essential di Xiaomi presentano un comparto tecnico davvero completo. C’è il supporto Bluetooth 5.2 in grado di garantire una trasmissione stabile e con consumi ridotti e c’è anche un driver dinamico da 7,2 mm per una resa audio ottimale.

Nonostante il prezzo ridotto, le cuffie di Xiaomi non rinunciano alla riduzione del rumore in chiamata tramite AI, con una funzione in grado di filtrare il rumore di fondo, e supportano anche la funzione di accoppiamento rapido con lo smartphone.

Da segnalare anche un’ottima autonomia: le Redmi Buds Essential sono in grado di garantire fino a 5,5 ore di utilizzo con una sola carica. Grazie alla carica aggiuntiva garantita dalla custodia, inoltre, le cuffie arrivano fino a 18 ore di autonomia. C’è anche la certificazione IPX4 per la resistenza a spruzzi d’acqua.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Redmi Buds Essential al prezzo scontato di 15 euro. L’offerta è da cogliere al volo e consente di acquistare ottime cuffie true wireless a prezzo ridottissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.