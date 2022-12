Queste app su Android diffondono malware

Non passa giorno senza dover parlare di applicazioni infette che sono passate indisturbate dai sistemi si sicurezza Play Protect finendo sul Google Play Store a disposizione degli utenti. Collezionando download come se non ci fosse un domani quelle scovate recentemente dai ricercatori di Doctor Web stanno diffondendo malware sui dispositivi Android:

Secondo le statistiche di rilevamento raccolte dai prodotti antivirus Dr.Web per Android, le app che visualizzano annunci indesiderati sono rimaste tra le minacce più comuni […].

I trojan bancari e le app che facilitano lo spionaggio degli utenti erano notevolmente attivi. Ad esempio, gli utenti di dispositivi Android hanno nuovamente incontrato il trojan Android.Spy.4498 e le sue varie modifiche. Questo programma dannoso è in grado di dirottare il contenuto delle notifiche di altre app, il che può causare perdite di dati riservati e sensibili. Inoltre, gli analisti di malware di Doctor Web hanno scoperto molte nuove minacce su Google Play, tra cui malware, adware e software indesiderato.

Si tratta di una situazione alquanto preoccupante perché, nonostante molte siano già state bannate da Big G, sono state installate da diversi utenti. Inoltre, alcune di queste app si spacciavano per utility indispensabili a ottimizzare e potenziare il proprio dispositivo. È chiaro che la maggior parte degli androidiani non si preoccupa di un’applicazione se si trova sullo store ufficiale.

Ecco perché è indispensabile dotarsi di un ausilio extra per essere certi che quello che installiamo sul nostro smartphone o tablet non nasconda, come in questo caso, pericolosi malware destinati a fare incetta di dati personali, informazioni sensibili e dettagli bancari degli utenti Android.

Android: ecco le app infette disponibili sul Play Store

Quasi tutte le app elencate dagli esperti di Doctor Web sembrano essere state eliminate dal Play Store di Google. Tuttavia, potresti averne installata una o più. Questo sta mettendo in pericolo il tuo dispositivo Android e, soprattutto, la tua privacy e, in caso si trattasse di malware bancari, anche i tuoi risparmi. Ecco l’elenco delle applicazioni infette:

Fast Cleaner & Cooling Master

Bluetooth device auto connect

Volume, Music Equalizer

Driver Bluetooth & Wi-Fi & USB

TubeBox

L’idea di dover cadere nella trappola di un’app infetta, comunque insospettabile perché presente sul Play Store, preoccupa i più. Per questo è importante difendersi da queste minacce con un sistema antivirus completo in grado di analizzare ogni singola app prima che venga avviata sul dispositivo Android. Bitdefender è un ottimo ausilio per la tua sicurezza informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.