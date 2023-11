Questa Yankee Candle vi ricorderà una notte di mezza estate (ed è SCONTATA)

Yankee Candle “Notte di Mezza Estate” è una candela profumata che sprigiona un’intensa e virile miscela di muschio, patchouli, salvia e mogano. La dominanza avvolgente di muschio e patchouli crea una scenografia olfattiva avvolgente e misteriosa, mentre la freschezza della salvia aggiunge un tocco vivace. L’elegante mogano dona una nota legnosa, conferendo un equilibrio sofisticato al profilo aromatico.

La realizzazione artigianale di questa candela, con ingredienti di prima qualità e cera d’api, garantisce una combustione uniforme e un aroma duraturo. Con una durata compresa tra le 50 e le 75 ore, “Notte di Mezza Estate” diventa complice di atmosfere avvolgenti.

Contenuta in una tradizionale giara di vetro con coperchio, questa candela non solo conserva in modo ottimale la fragranza, ma si presenta anche come un elemento decorativo per il tuo spazio. Gli stoppini in cotone al 100%, senza piombo, assicurano una fiamma centrata e una combustione regolare.

“Notte di Mezza Estate” è una scelta ottima per coloro che cercano un’esperienza sensoriale intensa. Immagina di essere in una calda notte d’estate, con il cielo stellato e la brezza che accarezza la tua pelle. Il profumo del muschio e del patchouli si diffonde nell’aria, creando un’atmosfera sensuale e misteriosa. La salvia aggiunge un tocco di freschezza, mentre il mogano conferisce un’elegante nota legnosa.