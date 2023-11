Questa Webcam HD con Microfono costa solo qualche spiccio su Amazon!

Questa webcam garantisce una qualità video eccezionale per ogni tua videoconferenza grazie alla risoluzione HD di 1280 x 720 a 30 fotogrammi al secondo. La tua immagine sarà proiettata agli altri in modo chiaro e nitido, anche in ambienti poco illuminati.

Il bilanciamento automatico del bianco e la compensazione della retroilluminazione contribuiscono a mantenere l’immagine sempre ben bilanciata, anche in ambienti con scarsa luminosità. I microfoni integrati catturano la tua voce in modo cristallino, garantendo una comunicazione chiara e priva di strani rumori.

Il supporto universale consente di posizionarla facilmente sulla scrivania o su un monitor, offrendo la massima flessibilità in base alle tue esigenze e al tuo spazio. Non importa quale sia la forma del tuo monitor o televisore, dato che questo supporto è facilmente adattabile a qualsiasi superficie.

Inoltre, la webcam è dotata di un pulsante per scattare istantaneamente una foto o registrare un video. Questa funzione è particolarmente utile per registrare le tue videoconferenze o per scattare, per l’appunto, delle foto.

Compatibile con i principali software di videoconferenze come Skype, Teams e Zoom, questa webcam si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di chiamata.

Non perdere l’occasione di fare tua questa Webcam HD di Trust per soli 7,49€!