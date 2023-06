Questa TV da 32" di HiSense è in offerta su Amazon: la paghi solo 175,99€

L’HiSense 32A4FG è un televisore Smart TV di dimensioni 32 pollici con una risoluzione HD Ready, connettività Internet e una serie di funzionalità convenienti per un’esperienza di visione multimediale. Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 16%, al prezzo di 175,99€ invece del prezzo consigliato di 209,00€. È possibile acquistarlo immediatamente e pagarlo a rate a Tasso Zero utilizzando il servizio di finanziamento di Cofidis al momento del check-out. Insomma, sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e comoda.

La disponibilità è immediata e se l’acquisti subito riceverai la TV a casa entro sabato 10 giugno. Inoltre, con Prime la spedizione è gratuita.

Detto questo, l’HiSense 32A4FG ha uno schermo di dimensioni 32 pollici con tecnologia LED e risoluzione HD Ready di 1366 x 768. Supporta vari servizi Internet come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay e YouTube, consentendoti di accedere a una vasta gamma di contenuti online direttamente dalla TV. Il modello 32A4FG fa parte della serie Smart VIDAA 4.2 di Hisense, che offre funzionalità smart come il controllo vocale con Alexa, Wi-Fi integrato e un telecomando che consente l’accesso diretto a sette contenuti, tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay.

In termini di audio, il televisore dispone di un sistema audio da 12W con tecnologia DTS Virtual-X, che offre un’esperienza audio coinvolgente. Il 32A4FG è dotato di un sintonizzatore digitale terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10, che è compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022. Il che significa che non avria bisogno di decoder esterni, decisamente niente male. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta di acquistare questo televisore approfittando di un forte sconto.

