Questa torcia LED è il top, ora con un GRANDE SCONTO su Amazon

La nuova torcia LED professionale del noto marchio Shadowhawk è un prodotto tech davvero notevole e ora lo potrai avere ad un costo decisamente interessante. Sullo store online Amazon è infatti proposto con il 18% di sconto ma non solo. Al momento del check out del tuo acquisto, ti basterà inserire il coupon dedicato che ti permetterà di avere un ulteriore sconto del 15%. Un vero e proprio affare, dato che ti permetterà di avere questo prodotto con oltre 10€ di sconto totali, ad appena 28€. Dovrai però affrettarti dato che si tratta di un’offerta limitata. E allora cosa stai aspettando? Corri su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Torcia LED professionale, acquistala ora sullo store Amazon con un grande sconto

Grazie alle nuove offerte proposte da Amazon potrai acquistare una torcia LED professionale ad un ottimo prezzo. Questo prodotto è realizzato dal noto marchio Shadowhawk. È in grado di fornirti una luminosità davvero impressionante di 10000 lumen grazie al chip chip P70.2. Si tratta di un prodotto ideale soprattutto per l’uso esterno, come ad esempio l’escursionismo o il campeggio. Sarai infatti in grado di vedere in qualsiasi condizione di scarsa luminosità grazie al suo raggio luminoso che arriva fino a oltre 500 metri di distanza.

Un prodotto all’avanguardia, con una potenza che supera di quasi 10 volte quella delle classiche torce della concorrenza. Grazie alla sua batteria incorporata di 5000 mah, non dovrai nemmeno preoccuparti di ricaricarla spesso. In caso di necessità, la potrai ricaricare tramite un semplice cavetto grazie alla porta di ingresso USB. Attraverso questo ingresso, potrai inoltre sfruttare questa torcia anche come power bank. Potrai infatti ricaricare tutti i dispositivi che vorrai quando ne avrai bisogno.

Insomma, questa torcia professionale del marchio Shadowhawk ha davvero tanto da offrire e a questo prezzo è un prodotto che merita davvero. Ricordati che la puoi trovare su Amazon ad un prezzo scontato del 18%. Con il coupon dedicato, avrai inoltre un ulteriore sconto del 15% che ti permetterà di averla ad un prezzo di appena 28€. Ricordati inoltre che la spedizione è affidata al colosso Amazon. E allora cosa aspetti? Vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.