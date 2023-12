Questa Tastiera Meccanica di Logitech è la migliore alternativa alla Magic Keyboard!

I tasti dalla bassissima altezza, equipaggiati con switch meccanici tattili silenziosi, regalano un’esperienza di digitazione impeccabile, garantendo fluidità e precisione senza disturbare l’ambiente circostante. Il design ergonomico, caratterizzato da angoli arrotondati e un profilo sottile, assicura una digitazione confortevole anche durante prolungate sessioni di lavoro. L’illuminazione intelligente della tastiera si attiva automaticamente alla tua prossimità, adattandosi alle diverse condizioni di luce per garantire una visibilità ottimale in ogni contesto.

La tastiera è completamente personalizzabile attraverso l’utilizzo del software Logi Options+, permettendo di attribuire funzioni personalizzate ai tasti funzione, scegliere tra vari effetti di retroilluminazione e attivare la funzionalità Flow, che consente il controllo di più dispositivi con un unico mouse e tastiera.

La MX Mechanical Mini si presenta come una tastiera multidispositivo, capace di connettersi a un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore Logi Bolt incluso. La sua compatibilità si estende a quasi tutti i sistemi operativi, inclusi Windows e MacOS!

Con un’autonomia che raggiunge fino a 15 giorni con una singola carica o addirittura fino a 10 mesi con la retroilluminazione disattivata, la MX Mechanical Mini si distingue come la scelta prediletta per coloro che ricercano una tastiera affidabile, resistente nel tempo e in grado di assicurare prestazioni eccellenti.