Un piccolo concentrato di tecnologia, nascosto in un guscio bellissimo. Si tratta della sveglia smart by Xiaomi, realizzata dal brand Cleargrass. Un gioiellino, ricco di funzionalità, che funziona anche da termometro e igrometro. Spunta il coupon in pagina e portala a casa a 19€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma i pezzi a disposizione a questo prezzo sono pochissimi.

Eccellente sveglia smart by Xiaomi a gran prezzo

Bellissima. Il suo design un po' retrò la rende perfetta da abbinare praticamente a qualsiasi forma di arredamento. Questo gioiellino è dotato di un display sensazionale ad altissima visibilità. Se sei al buio poi, nessun problema: basterà premere la “testa” del dispositivo perché questo si illumini.

Oltre a svegliarti, questo prodotto fa molto di più. Infatti, al suo interno integra due sensori: uno per la temperatura e uno per il livello di umidità ambientale. Il perfetto termometro e igrometro, praticamente. Basterà guardare lo schermo del device per leggere i dati, aggiornati in tempo reale.

Sullo stesso pannello, ovviamente, puoi controllare anche l'orario e la data. Come anticipato, si tratta di una vera e propria sveglia smart. Infatti, il totale gestione di questo gioiellino avviene attraverso smartphone e app dedicata. Basterà collegare il dispositivo in Bluetooth al tuo device e potrai configurarne ogni aspetto: regolare la sveglia (anche più di una) scegliere le suonerie e non solo.

Insomma, un piccolo concentrato di tecnologia, meraviglioso sotto il punto di vista estetico. Questo gioiellino by Xiaomi non puoi fartelo scappare: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l'ordine al volo per averlo a 19€ circa. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home