Questa Stufetta è completa, consuma pochissimo e costa solo 40€ grazie allo SCONTO!

Una mini stufetta elettrica è un elettrodomestico da avere assolutamente in ogni casa. Questo perché può riscaldare una stanza in pochi minuti, rendendola ideale per riscaldare una stanza, ad esempio, prima di andare a letto. Grazie all’ingente sconto, oggi potrai far tua la stufetta Primevolve a soli 40,60€ invece dei classici 59,99€!

Tutte le caratteristiche della stufetta Primevolve

Con una potenza di 1800 W, questa stufetta è in grado di generare calore in pochi istanti, distribuendolo a una velocità superiore e su una superficie più ampia rispetto ai convenzionali termoventilatori. Grazie al sistema di riscaldamento a convezione, la Primevolve assicura un riscaldamento rapido ed uniforme dell’aria. Un elemento riscaldante produce l’aria calda, successivamente diffusa in modo omogeneo nella stanza attraverso un ventilatore.

La modalità ECO di questa stufetta regola automaticamente la potenza di riscaldamento per raggiungere la temperatura desiderata, contribuendo efficacemente alla riduzione dei costi energetici. Inoltre, il termostato digitale permette di regolare con precisione l’intervallo termico da 10 a 30°C con incrementi di 1°C.

La stufetta, è inoltre dotata di varie funzioni di sicurezza che la rendono un dispositivo affidabile. Tra queste, troviamo la protezione contro il surriscaldamento, materiali ignifughi e la protezione termica. In situazioni di surriscaldamento, il termoventilatore si spegne automaticamente, evitando potenziali rischi.

Con il telecomando in dotazione, è possibile gestire comodamente e in modo affidabile tutte le funzioni della stufetta a distanza. Inoltre, la rotazione di 70° consente di coprire una vasta area della stanza, assicurando una distribuzione uniforme del calore.

Insomma, questa stufetta di Primevolve accoglie tutte le caratteristiche che un elettrodomestico di questo tipo dovrebbe avere. Pagala solo 40,60€ grazie allo sconto Amazon, ma fai presto!

