Questa stufa in fibra di carbonio è in offerta a 33,99 euro da MediaWorld

Argo Loxo è una stufa in fibra di carbonio che garantisce un caldo immediato a consumi molto contenuti grazie alla funzione ECO. Puoi usarla per riscaldare un ambiente di dimensioni fino a 35 metri quadrati, ottenendo un calore impareggiabile rispetto ad altre stufe tradizionali e risparmiando in bolletta.

Solo per oggi puoi acquistarla in super offerta da MediaWorld a soli 33,99 euro, rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 69,99 euro. In più per te le spese di spedizione sono gratuite.

Stufa in carbonio Argo Loxo in grande sconto sul sito di MediaWorld (solo per oggi)

L’offerta per la stufa in carbonio rientra nella promo Solo per oggi, attiva tutti i giorni sul sito mediaworld.it con articoli sempre diversi tra loro.

Fai l’affare del giorno risparmiando oltre metà del prezzo di vendita consigliato, portandoti a casa non soltanto una stufa di nuova generazione ma anche un prodotto che ti consentirà di risparmiare un bel po’ di soldi durante il prossimo inverno.

L’articolo in vendita si presenta con un corpo nero, finitura matt e top rosso hi-gloss, 2 resistenze tubolari in fibra di carbonio ed altrettante modalità di riscaldamento (puoi scegliere tra ECO e Comfort).

Il consumo massimo di energia è pari a 800W. In caso di ribaltamento, la stufa si spegne in automatico.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld per risparmiare oltre metà prezzo sulla stufa in fibra di carbonio Argo Loxo, beneficiando anche della consegna gratuita a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.