Questa Stufa a Gas costa 59€ ed è Pieghevole!

Sebbene le stufette elettriche siano una buona soluzione per riscaldare le stanze di casa, una stufa a gas è lo step successivo. Ready Warm 4000 Slim Fold è una particolare stufa a gas che permette di essere ripiegata e riposta quando non è in uso. Ora, grazie al folle sconto di 40,09€, la pagherai 59,90€.

Tutte le caratteristiche della stufa a gas

La stufa è equipaggiata con un bruciatore in ceramica, che genera un calore uniforme e persistente. Il termostato regolabile, con tre livelli di potenza, permette di personalizzare la temperatura secondo le proprie necessità. La modalità Eco (1,6 kW) garantisce un riscaldamento a basso costo, la modalità Normale (2,8 kW) offre un comfort termico ottimale, mentre la modalità Max (4,2 kW) assicura un riscaldamento immediato e potente.

La massima sicurezza è garantita da un triplo sistema di sicurezza integrato nella stufa. La funzione anti-ribaltamento spegne automaticamente l’apparecchio se si verifica un ribaltamento, l’ODS rileva e interrompe il funzionamento in presenza di una concentrazione pericolosa di monossido di carbonio, mentre la funzione di spegnimento della fiamma interviene automaticamente se la fiamma si spegne accidentalmente.

La facilità d’uso e trasporto è un altro punto forte della stufa. Grazie alla sua struttura pieghevole, occupa pochissimo spazio quando non è in uso. Inoltre, quattro ruote multidirezionali e due maniglie ergonomiche rendono la stufa estremamente maneggevole e facile da spostare da un ambiente all’altro.

In linea generale, la Ready Warm 4000 Slim Fold si presenta come una soluzione innovativa nel riscaldamento degli ambienti, offrendo una potenza massima di 4,2 kW, ideale per coprire spazi fino a 30 m².

Insomma, con la stufa Ready Warm 4000 Slim Fold non c’è freddo che tenga. Falla tua subito approfittando dello sconto e portandotela a casa per soli 59,90€.

