Questa Striscia LED Smart da 5m costa solo 14€ con il COUPON

Hai voglia di personalizzare la tua stanza ma non sai come fare? Con la striscia LED di TP-Link potrai farlo a un prezzo, tra l’altro, bassissimo. Stiamo parlando di soli 14,99€ al posto dei classici 29,99€. Questo prezzo è possibile grazie allo sconto del 33% che, unito al coupon esclusivo di 5€, ti permetterà di risparmiare davvero tanto. Vediamo insieme tutte le caratteristiche.

La striscia LED di TP-Link è anche Smart!

Con la striscia LED smart Tapo L900-5, personalizzare l’illuminazione di casa diventa un’esperienza davvero semplice, permettendoti di creare atmosfere suggestive per ogni occasione. Dotata di una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, la striscia LED offre oltre 16 milioni di colori e tonalità di bianco regolabili, dalla luce fredda a quella calda, per garantirti l’atmosfera perfetta in ogni momento.

Lunghezza di 5 metri e supporto adesivo la rendono davvero versatile e facile da applicare su qualsiasi superficie liscia. Che tu voglia decorare, illuminare un mobile o creare un’atmosfera rilassante in camera da letto, la striscia LED Tapo L900-5 è la scelta ideale.

Compatibile con l’app Tapo, disponibile su Android e iOS, la gestione della luce diventa intuitiva e accessibile ovunque tu sia. Accendi e spegni la luce, regola luminosità e colore, crea scenari personalizzati e programma accensioni e spegnimenti automatici, il tutto a portata di dita. Tapo L900-5 offre anche altre funzionalità interessanti, come la possibilità di sincronizzare la striscia LED con la musica o di utilizzare un sensore di movimento per accenderla automaticamente quando entri in una stanza.

Con questa striscia LED di TP-Link la tua stanza avrà una faccia completamente diversa! Comprala a soli 14,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon! Fai presto dato che il coupon sarà attivo solo per una manciata di ore.

