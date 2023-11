Questa Stampante HP costa solo 58€ grazie al Black Friday 2023!

La stampante multifunzione a getto d’inchiostro HP Envy 6020e si distingue per la sua praticità nelle operazioni di stampa, copia e scansione, rispondendo alle tue esigenze con funzionalità all’avanguardia. La sua funzione fronte-retro automatica, ti permette di non perdere neanche un secondo. La capacità di stampa senza bordi conferisce un tocco professionale, arricchendo le tue stampe.

Grazie alla connettività wireless dual band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, la HP Envy 6020e rende la stampa accessibile da ogni dispositivo, eliminando la necessità di una porta USB. Con una velocità di stampa che raggiunge i 20 ppm in bianco e nero e 17 ppm a colori, la stampante offre prestazioni veloci e affidabili per soddisfare ogni esigenza. La risoluzione di stampa di 300 x 300 dpi garantisce la precisione e la chiarezza delle stampe, anche nei dettagli più fini.

La stampante è compatibile con le cartucce originali HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero e HP 305XL Tricromia, assicurando una gamma completa di opzioni per le tue esigenze specifiche. Con HP Envy 6020e, hai a disposizione una stampante all’avanguardia facile da utilizzare anche per i meno esperti.

Non perdere quest’opportunità di fare tua la stampante multifunzione a getto d’inchiostro HP Envy 6020e per soli 58,89€ invece che 119,90€ grazie agli sconti esclusivi per il Black Friday 2023!