Questa Stampante HP a Getto d'Inchiostro è un AFFARE a questo prezzo! (-39%)

Se stai cercando una stampante multifunzione versatile e di alta qualità, abbiamo un’offerta imperdibile per te. L’HP OfficeJet Pro 8025e 229W9B, la stampante multifunzione a getto d’inchiostro A4 a colori con stampa fronte e retro automatica, Wi-Fi, HP Smart e ben 6 mesi di Inchiostro Instant Ink inclusi con HP+, è attualmente in vendita su Amazon a un prezzo scontato del 39%. Questa incredibile offerta ti consente di acquistare questa stampante di alta gamma a soli 134,99€, anziché 219,90€.

HP OfficeJet Pro: tutte le caratteristiche

La HP OfficeJet Pro 8025e è una soluzione multifunzione completa, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di stampa, scansione, copia e fax. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa stampante è la sua capacità di stampa fronte/retro automatica, che ti consente di risparmiare carta e di semplificare il processo di stampa.

Con la connettività wireless, inclusi il Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare comodamente da dispositivi mobili, PC e tablet. L’app HP Smart ti permette di controllare la stampante da remoto e di creare documenti da qualsiasi luogo.

La HP OfficeJet Pro 8025e offre una velocità di stampa di 20 pagine al minuto in bianco e nero e 10 pagine al minuto a colori, con una risoluzione di stampa di 4800 x 1200 dpi per risultati di alta qualità. La funzione scanner ha una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, mentre la copiatrice può gestire 10 pagine al minuto in bianco e nero e 5 pagine al minuto a colori.

Questa stampante è in grado di gestire diversi formati di carta, tra cui A4, A5, A6 e B5, offrendoti la flessibilità di stampare su vari supporti. Inoltre, grazie ai 6 mesi di Inchiostro Instant Ink inclusi con HP+, non dovrai preoccuparti della fornitura di inchiostro, poiché HP si occuperà di tutto.

L’HP OfficeJet Pro 8025e 229W9B è un’opzione eccellente per chi cerca una stampante multifunzione che unisca prestazioni di alto livello a una notevole convenienza. Approfitta di questa offerta straordinaria e ottieni la tua stampante multifunzione HP+ a un prezzo di soli 134,99€, anziché 219,90€, risparmiando il 40%. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e aggiungi la versatilità e la qualità HP alla tua vita quotidiana.