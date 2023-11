Questa soundbar Bose con SOUND PRO costa il 25% in meno su Amazon

Continuano le offerte shock su Amazon in occasione del Black Friday: oggi abbiamo come protagonista l’eccellente Bose Solo Soundbar Series II, un altoparlante Bluetooth per TV (e non solo) che ti sorprenderà fin da subito. Complice uno scioccante sconto immediato del 25%, quest’oggi ti bastano appena 149€ per montare in casa una soundbar amata da milioni di utenti in tutto il mondo.

Dal design minimal come si vuole per i prodotti a marchio Bose, la soundbar è pronta a rispondere a tutte le tue personali esigenze in ambito audio senza mai una sbavatura o un passo falso.

Il Black Friday sconta del 25% l’ottima soundbar Bose, oggi a 149€ su Amazon

Una volta collegata alla TV di casa, o al tuo smartphone tramite Bluetooth, puoi goderti un sound chiaro e potente; inoltre, la soundbar a marchio Bose integra anche la singolare funzione “Dialogue Mode” appositamente realizzata per migliorare la qualità dei dialoghi nei film, senza la necessità di aumentare il volume generale.

Preparati a un sound spaziale avvolgente e potente senza spendere una cifra impossibile; metti subito nel carrello di Amazon la soundbar a marchio Bose oggi che può essere tua a prezzo regalo in occasione del Black Friday. Inoltre, se sei già cliente Amazon Prime, il sistema audio ti arriva a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.