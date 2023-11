Questa soprendenten action cam con i comandi vocali è in SUPER OFFERTA su Amazon

L‘AKASO V50 Elite è una action cam avanzata che offre prestazioni eccezionali a un prezzo straordinario. Con la capacità di registrare video in 4K a 60fps, cattura dettagli straordinariamente nitidi e foto da 20MP, offrendoti video e immagini ad alta qualità per documentare le tue avventure.

Oggi può essere tua ad un prezzo imbattibile grazie ad una doppia offerta di Amazon. Non solo il prezzo scende a soli 149€ grazie ad un generoso sconto del 32%, ma riscattando il voucher aggiuntivo otterrai un ulteriore sconto del 20%. Insomma, oggi la paghi solamente 119,99€ (ma devi fare in fretta)!

Una delle caratteristiche più interessanti di questa action cam è il controllo vocale. Puoi comandare la videocamera con semplici comandi vocali come “Action Start Video” e “Action Photo”, rendendo la registrazione dei tuoi momenti più semplice e comoda che mai.

La funzione di stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) integrata nella V50 Elite ti permette di ottenere video incredibilmente fluidi. Questa tecnologia predice e corregge il movimento della fotocamera, garantendo che i tuoi video siano privi di sfocature e scatti indesiderati.

Un’altra caratteristica degna di nota è l’angolo di visione regolabile. Puoi scegliere tra tre opzioni: Largo, Medio e Stretto, in base alle tue esigenze. Inoltre, la fotocamera offre una funzione di calibrazione della distorsione, che migliora ulteriormente la qualità dell’immagine. La custodia impermeabile migliorata consente a questa action cam di resistere all’acqua fino a una profondità di 40 metri, rendendola ideale per gli sport acquatici come nuoto, surf, immersioni e snorkeling.

Non dovrai preoccuparti di danneggiare la videocamera mentre catturi i momenti subacquei. Con un prezzo scontato e un voucher aggiuntivo, l’AKASO V50 Elite è un’opzione eccezionale per chi cerca una videocamera d’azione di alta qualità senza spendere una fortuna. Cattura i tuoi momenti più avventurosi con questa potente action cam. Non farti scappare questa offerta e acquistala a soli 119,90€!

