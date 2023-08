Questa smartband di Xiaomi costa solo 24,99€ su Amazon

L’offerta del giorno di Amazon vede come protagonista la Xiaomi Redmi Smart Band 2. Si tratta di una pratica smartband, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un wearable economico ma in grado di garantire ottime prestazioni, a partire da una completa integrazione con lo smartphone. Grazie all’offerta in corso, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 è ora disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 in offerta a meno di 25 euro su Amazon

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è una pratica smartband, dotata di un display da 1,47 pollici. Il dispositivo è in grad odi integrarsi con lo smartphone, ricevendo tutte le notifiche in arrivo e permette anche il monitoraggio dell’allenamento e della propria salute.

Con la smartband di Xiaomi, infatti, è possibile monitorare le proprie prestazioni con oltre 30 modalità di fitness. C’è poi il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio dell’ossigeno del sangue e del sonno.

Da segnalare anche un’ottima autonomia: con una carica completa, infatti, è possibile utilizzare la Xiaomi Redmi Smart Band 2 per circa 14 giorni consecutivi, senza la necessità di ricaricare nuovamente la smartband. Si tratta, quindi, di un dispositivo ricco di funzionalità e in grado di garantire ottime prestazioni generali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Redmi Smart Band 2 al prezzo scontato di 24,99 euro, nuovo minimo storico per il dispositivo nella versione venduta e spedita da Amazon. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

