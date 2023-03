Questa Smart TV Philips da 50" crolla al MINIMO con gli sconti Amazon

La Smart TV LED Philips che puoi acquistare oggi in offerta su Amazon al suo minimo storico assoluto, 429 euro contro i 599 di listino, è una TV di qualità, con un’ottima risoluzione, un audio immersivo e un design sottile.

Con le Offerte di Primavera di Amazon hai la possibilità di portartela a casa ad un prezzo incredibilmente conveniente, il migliore mai visto sulla piattaforma di e-commerce. E puoi programmare la consegna quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Smart TV Philips da 50 pollici: a questo prezzo è imperdibile

La Smart TV LED Philips 50PUS7607/12 è un televisore da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K. Il sistema Pixel Precise Ultra HD di Philips ottimizza la qualità dell’immagine per offrire immagini nitide, colori eccezionali e una fluidità pazzesca. Il televisore supporta i principali formati HDR, come Dolby Vision e HDR10+, per garantire una maggiore profondità e realismo.

Il televisore ti sorprenderà anche per il supporto a Dolby Atmos, una tecnologia audio che crea un suono avvolgente e tridimensionale. Potrai ascoltare ogni dettaglio e sentirti come al cinema. Da non sottovalutare il design sottile ed elegante, con uno schermo praticamente privo di cornice e dei piedini neri opachi che lo fanno sembrare sospeso.

Basata sul sistema operativo SAPHI, la TV ti permette di accedere facilmente alle tue app preferite, come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Puoi anche controllare il televisore con il telecomando incluso o con la tua voce tramite gli assistenti vocali integrati.

Su Amazon, la Smart TV LED Philips 50PUS7607/12 è in promozione a 429 euro invece di 599 euro, con uno sconto del 28%. Si tratta di un’offerta imperdibile per avere una smart TV di alta qualità a un prezzo stracciato.

