Questa silenziosa ed efficiente macchina del ghiaccio è in super offerta su Amazon

La macchina del ghiaccio Kumio è disponibile su Amazon al prezzo di 110,48€, offrendo un importante sconto rispetto al suo prezzo di listino. Questa macchina per il ghiaccio offre una produzione rapida, in soli 6-9 minuti, di 9 pallottole di ghiaccio. Le pallottole sono relativamente più spesse e durano più a lungo. Riempendo il serbatoio con 1,5 litri di acqua, è possibile ottenere fino a 12 kg di ghiaccio in 24 ore, permettendoti di avere sempre a disposizione ghiaccio fresco in breve tempo.

Il controllo della macchina del ghiaccio Kumio è molto intuitivo grazie al pulsante one-touch. È sufficiente aggiungere acqua alla macchina e premere il pulsante per avviarla. La spia si accenderà quando l’acqua non è sufficiente o quando il cestello del ghiaccio è pieno. La presenza di un ampio coperchio trasparente consente di monitorare facilmente il processo di produzione del ghiaccio.

La macchina viene fornita con un cestello per il ghiaccio rimovibile e una paletta per il ghiaccio, che semplificano il trasferimento del ghiaccio nelle bevande o nel secchiello del ghiaccio. La macchina del ghiaccio Kumio è silenziosa grazie al suo compressore ad alta efficienza, che garantisce un ambiente di utilizzo tranquillo. Il produttore spiega che oltre alla sua funzione principale di produrre ghiaccio per bevande e frullati, questa macchina può essere utilizzata anche per conservare cibi freschi o per scopi di pronto soccorso.

La pulizia della macchina è semplice grazie al suo involucro in ABS resistente e liscio. Il serbatoio dell’acqua è dotato di un sistema di filtraggio per garantire un ghiaccio pulito e nitido. Inoltre, la presenza di un tappo di scarico facilita lo svuotamento dell’acqua inutilizzata. Con dimensioni di 22,8 x 32,0 x 29,7 cm e un peso di soli 7,2 kg, la macchina del ghiaccio Kumio è anche facile da trasportare. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.