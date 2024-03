Questa potente cassa Bluetooth portatile è in offerta su Amazon: prezzo giù del 30%

Questa cassa Bluetooth brandizzata Zealot, con la sua potenza di picco di 75W, offre una qualità audio eccezionale grazie all’utilizzo di 2 woofer e 1 tweeter personalizzati, integrati con un chip DSP per un effetto bassi di alta qualità, promettendo un’esperienza simile a quella di un concerto dal vivo. Attualmente è in forte sconto su Amazon, grazie al coupon del 30% che ne porta il prezzo a solamente 72€.

Questa potenza viene ulteriormente supportata da una batteria di grande capacità da 14.400 mAh che non solo garantisce fino a 40 ore di riproduzione ma può anche ricaricare altri dispositivi.

Con una vasta gamma di effetti sonori disponibili tramite un pulsante EQ che offre 3 modalità audio differenti, l’altoparlante ZEALOT è progettato per adattarsi a diverse preferenze di ascolto. La presenza di cambi di luce in modalità chiara e dinamica aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione all’esperienza d’uso.

La connettività è garantita dalla tecnologia Bluetooth 5.2 che offre un raggio di connessione fino a 100 piedi senza distorsioni. La robustezza è assicurata dall’impermeabilità IPX6, che rende l’altoparlante adatto all’uso in una varietà di ambienti, sia interni che esterni. La cassa supporta anche la riproduzione tramite scheda TF, AUX, e disco U, offrendo così diverse opzioni per la riproduzione di musica.

Si tratta, in altre parole, di un dispositivo versatile e potente che combina audio di alta qualità con una batteria di lunga durata, impermeabilità, e una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di ascolto in diversi contesti. Offerta a 72€ con uno sconto del 30%, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un altoparlante Bluetooth affidabile e di alta qualità. Non farti scappare questa offerta!