Questa plafoniera LED WiFi è speciale, compatibile con Alexa e Google

Se hai voglia di rendere la tua casa ancora più speciale, Lascia stare i classici lampadari e acquista questa plafoniera LED WiFi. Con tutto ciò che ti serve la sfrutti un po’ come vuoi una personalizzi in una sola mossa.

Senza ombra di dubbio è una delle più economiche sul mercato, con ribasso del 20% in corso su Amazon la paghi persino il minimo sindacabile. Completa l’acquisto al volo per portarla a casa con soli €22,39.

Le spedizioni? Sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Plafoniera LED WiFi, ecco come sfruttarlo al meglio

la monti in quattro e quattr’otto e funziona fin dal primo secondo. Questa plafoniera LED WiFi è un’aggiunta alla tua casa di cui non pentirsi né ora né mai. Semplicissima da utilizzare è dotata di tutte le tecnologie di cui sei in cerca.

Nello specifico puoi gestirla un po’ come vuoi perché non solo hai a disposizione l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone, ma se in casa hai un assistente intelligente come Google Home o Amazon Alexa, sfrutti persino la tua voce.

Perfetta per qualunque stanza, ti mette a disposizione varie tonalità di luce bianca così da poter optare per una illuminazione calda, fredda o neutra. In più custodisce al suo interno la funzione multicolor grazie alla quale puoi scegliere tra 16 milioni di colori disponibili in applicazione. Praticamente rendi un ambiente speciale con una sola mossa.

Non ti preoccupare della bolletta dal momento che spendi veramente poco visto che la tecnologia LED ti permette di risparmiare sotto tutti i punti di vista senza però scendere a compromessi con le performance.

Per offrirti un quadro più completo, ti dico che la plafoniera ha un diametro di 26 cm e proprio per questo motivo sta bene sia in soggiorno come in camera da letto o persino in cucina.

Allora, cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon per completare il tuo acquisto e risparmiare il 20% su questo gioiellino. Porta a casa la tua plafoniera LED WiFi a soli €22,39 senza se e senza ma. Della spedizione non ti preoccupare perché sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.